Vereador Sidiney Araújo solicita serviço paliativo nas Ruas da Comunidade Quintal Florestal

Durante a Sessão na Câmara Municipal, realizada ontem, terça-feira (24), o Vereador Sidiney Araújo (PP) dedicou parte do seu pronunciamento no grande expediente para solicitar por meio de ofício encaminhado ao Presidente do Deracre, Petrônio Antunes, um serviço paliativo nas Ruas da Comunidade Quintal Florestal.

De acordo com o parlamentar, os moradores o procuraram pedindo providências quanto a essa demanda, pois o período do verão já está preste a terminar e ainda não foi realizada uma ação nas vias da localidade, Sidiney ainda ressaltou que se nada for feito, no período invernoso vai ser difícil trafegar naquela região.

“Quero pedir que o Deracre tome providências, e faça um trabalho de melhoramento ali no quintal florestal, tendo em vista que aquela comunidade necessita dessa atenção especial por parte do executivo estadual. Há alguns dias os moradores vem cobrado essa ação, e eu serei a voz deles aqui na Câmara reforçando esse pedido até que algo seja feito”, pontuou.

Sempre atuante, Sidiney Araújo tem sido um dos destaques do parlamento mirim sempre apresentando pautas pertinentes e de interesse da população senamadureirense. Com um linguajar simples, porém firme, o vereador tem colocado seu mandato à disposição dos moradores, sobretudo das classes menos favorecidas.