Vereador Sidiney Araújo solicita o envio de Máquinas para o Núcleo da Sepa em Sena Madureira

- Publicidade-

Durante seu pronunciamento no grande expediente na sessão da Câmara de Vereadores realizada na noite de ontem, terça-feira (10), o Vereador Sidiney Araújo (PP) solicitou por meio de ofício encaminhado ao gestor da Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (Sepa), Nenê Junqueira, o envio de duas máquinas para está a serviço do Núcleo da Sepa em Sena Madureira.

De acordo com Sidiney Araújo, o núcleo do município conta com excelentes profissionais, mas sem os equipamentos necessários, fica inviável prestar auxílio aos produtores rurais, ele ainda destacou que os moradores das áreas rurais não estão totalmente desamparados, por conta do apoio que a Prefeitura Municipal vem ofertando através da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Rural.

“Nos governos anteriores a Sepa de Sena Madureira contava com um trator de esteira e uma PC para dar suporte aos nossos amigos produtores rurais, no tocante a programas de açudagem e outros benefícios, mas o atual governo decidiu levar esses equipamentos e deixou os produtores desassistidos. Hoje a pasta dispõe apenas de um caminhão que não tem condições de atender nem 30% dos produtores rurais do nosso município, com relação ao transporte de suas produções”, salientou.

O parlamentar ainda declarou que o Governo do Estado precisa rever essa situação e voltar a dar assistência aos agricultores de Sena Madureira, pois somente a Prefeitura não consegue atender toda a demanda, por conta do baixo quantitativo de máquinas a disposição. Ele também frisou que esses trabalhadores rurais não podem ficar desamparados.