Vereador Sidiney Araújo solicita implantação do Programa Luz Para Todos no Ramal do km 45

O vereador Sidiney Araújo (PP), dedicou parte do seu pronunciamento durante a vigésima sessão ordinária da Câmara de Vereadores na noite desta terça-feira (10) para solicitar por meio de ofício endereçado à coordenação do Programa Luz Para Todos no Acre, a implantação da rede de energia elétrica no Ramal do km 45, também conhecido por “Ramal do Oriental” localizado na BR 364, sentido Sena/Manoel Urbano.

De acordo com o parlamentar, essa é uma reivindicação antiga dos moradores, reforçada durante a visita do prefeito Mazinho Serafim (MDB) à localidade na última semana. Sidiney declarou que a eletrificação rural ao longo do referido ramal, é um caso de extrema necessidade.

“O Ramal do 45 é curto, com cerca de 23 km de extensão, quero pedir ao Coordenador Geral do Programa Luz Para Todos que o inclua em sua programação, ofertando aos moradores o acesso à energia elétrica. Esse é o maior sonho de todas as pessoas que residem naquela localidade, e nós enquanto representantes, vamos nos empenhar para torná-lo realidade”, destacou.

O vereador ainda parabenizou a Prefeitura de Sena Madureira, pelo trabalho de Reabertura do Ramal supracitado, que também era bastante aguardado pela comunidade local. Segundo ele, isso demonstra o compromisso da gestão municipal com os moradores da zona rural.