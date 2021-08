Vereador Carlos Beliza destaca visita às Ruas do Bairro Jardim Primavera juntamente com o prefeito Mazinho Serafim

- Publicidade-

Como parlamentar atuante que é, e visando sempre está perto da população para conhecer suas necessidades, o Vereador Carlos Beliza (MDB) realizou uma série de visitas às Ruas do Bairro Jardim Primavera juntamente com o Prefeito Mazinho Serafim (MDB), e os Secretários Municipais Cláudia Teles (Planejamento), Getulião Saraiva ( Finanças), e Édson Cameli (Obras)

Durante sua fala na sessão da Câmara de Vereadores na noite de ontem, terça-feira (10), Beliza destacou que o objetivo da visita, foi fazer um levantamento das Ruas do referido bairro que serão recuperadas pela prefeitura ainda neste verão.

O parlamentar classificou a agenda como positiva, e de antemão agradeçeu à gestão municipal, em nome do prefeito Mazinho Serafim, por atender uma de suas solicitações no tocante a Revitalização de algumas Ruas da localidade. “Estivemos vendo de perto a situação das Ruas do Jardim Primavera, e assim como eu havia pedido para o prefeito Mazinho inserir no seu planejamento a recuperação das mesmas, a nossa solicitação foi atendida e ainda esse ano algumas Ruas serão recuperadas. Quero agradecer a toda a gestão municipal pelo trabalho que vai ser realizado naquelas vias. Sabemos que passamos por uma alagação que danificou grande parte das nossas Ruas, as que não foram alagadas receberam grande fluxo de veículos e de certa forma também tiveram suas bases deterioradas. E agora o prefeito Mazinho juntamente com sua equipe começa a dar uma resposta para a população”, pontuou.

Entre as ruas que serão recuperadas, estão a Didi Moisés, Benjamin Constant, travessa Esperança, entre outras. A previsão é que o trabalho tenha início ainda neste mês de agosto, a Revitalização das vias faz parte do cronograma de Obras elaborado para ser executado neste corrente ano.