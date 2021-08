Vereador Carlos Beliza defende convocação de todos os jovens que estão no Cadastro de Reserva da Polícia Militar

- Publicidade-

Durante a Sessão na Câmara Municipal na noite desta terça-feira (10), o Vereador Carlos Beliza (MDB) saiu em defesa dos jovens aprovados no último concurso público da Polícia Militar, que até a presente data estão no cadastro de reserva aguardando a justa e merecedora convocação.

Durante seu pronunciamento, Beliza destacou que é inadmissível o Governo tratar com descaso, quem se preparou para prestar o concurso, inclusive gastando recursos com materiais, exames e outras despesas para poder participar do certame, e após obter a pontuação necessária, e a suada aprovação no Teste de Aptidão Física, estão tendo que lidar com incertezas.

“Por várias vezes o Governador frisou que iria convocar todo o cadastro de reserva, e criou expectativa para aqueles jovens. E hoje em sua coletiva de imprensa, disse que vai convocar apenas 76 no mês de setembro, e todos os jovens que viviam as vezes na frente da Aleac com a esperança de serem convocados, tendo em vista que foi o próprio governador que prometeu, estão mais uma vez sendo deixados de lado pelo governo. Isso é complicado, pois ele também disse a mesma coisa para o cadastro de reserva da Polícia Civil, peço que o Governador reveja essa decisão, e dê a oportunidade para esses jovens exercer a profissão”, destacou.

Com um discurso firme, o parlamentar ainda questionou como o Governador anuncia novos concursos, se ainda nem convocou quem já foi aprovado nos certames anteriores. “Não entendo a decisão do Governo de fazer um novo concurso justamente para a área que existem pessoas no cadastro de reserva aguardando a convocação. Isso tira o direito de quem está esperando ser convocado. Parabéns ao Governo pela atitude de fazer concursos públicos, mas eles não podem esquecer dos jovens que estão no cadastro de reserva. Principalmente porque toda população Acreana ouviu o Governador prometendo que iria convocar todos”, concluiu Beliza.