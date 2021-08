Vereador Carlos Beliza celebra a execução de obras em Sena Madureira por meio da parceria entre Prefeitura e Governo do Estado

- Publicidade-

O vereador Carlos Beliza (MDB) celebrou a parceria entre a Prefeitura de Sena Madureira e o Governo do Estado que está viabilizando a execução de obras na área de infraestrutura em prol da população do município.

Beliza destacou a recuperação de Ruas do bairro Jardim Primavera, uma pauta defendida por ele na Câmara Municipal há alguns meses. De acordo com o parlamentar, a população agradece o esforço de ambos os poderes para atender as demandas da cidade.

“Quero parabenizar e ao mesmo tempo agradecer à gestão municipal em nome do prefeito Mazinho Serafim (MDB) pelas ações que vem executando em nosso município, muitas delas em parceria com o Governo do Estado. Tenho plena certeza que quem mais está ganhando com tudo isso é a nossa comunidade, melhor ainda é ver algumas das nossas reivindicações sendo atendidas, como as ações no Bairro Jardim Primavera, por exemplo”, disse o parlamentar.

O vereador ainda destacou o trabalho de Recapeamento de Ruas e Reabertura de Ramais que está ocorrendo, beneficiando centenas de moradores tanto da área urbana, como da zona rural. Segundo ele, isso demonstra o compromisso da atual gestão com os munícipes, e evidencia que Sena Madureira está no caminho do desenvolvimento.