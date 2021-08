Veja um erro comum praticado por quem começa a malhar (e fuja dele!)

Primeiramente, entenda que é preciso dar um passo de cada vez. Não tente ir rápido. O grande segredo é não queimar etapas. É um erro querer mudar anos de sedentarismo em poucos dias ou semanas.

O hábito se constrói com um tempo mais prolongado, e não em uma semana ou um mês. Se você não respeita a progressão do treinamento, o risco de lesão tende a ser alto.

Tanto na musculação quanto no exercício aeróbio (contínuo ou HIIT), é importante sair de exercícios mais simples para os mais complexos. Assim, o seu corpo terá tempo para se adaptar e aperfeiçoar, inclusive, a execução.

Inicie com intensidade baixa ou moderada e, progressivamente, aumente a dose com volumes (quantidade de exercícios) crescentes, inicialmente, e decrescentes com o passar do tempo, respeitando a organização e o planejamento de longo prazo.

Não adianta querer começar fazendo exercícios em excesso, com intensidade alta, treinando todos os dias, e com uma dieta superrestritiva, se você estava há anos sem treinar e alimentando-se mal.

Devagar, faça modificações reais em seu estilo de vida e introduza lentamente esse novo lifestyle. Tudo isso torna a mudança mais sustentável, e permite que ela seja duradoura.