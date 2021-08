Variante Delta: Acre fala em investigação enquanto Rondônia já anuncia barreiras sanitárias

- Publicidade-

Enquanto o Acre informa que vem estudando um suposto caso da variante Delta (B.1.617.2) da Covid-19 e pede “prudência” para evitar alardes, o vizinho estado de Rondônia anuncia por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) que ampliará o sistema de barreiras sanitárias já nas próximas horas.

A primeira ação efetiva ocorrerá amanhã (21) no município de Vilhena e no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho. Por lá, vão ser realizados testes para identificar novos casos de Covid-19 e possível variante Delta. Outra medida do governo do estado vizinho é reforçar a vacinação para o público que não tomou nenhuma dose.

Durante essa semana, o secretário da SESAU, Fernando Máximo, manifestou preocupação quanto aos casos da cepa no Amazonas. Vale lembrar que o Amazonas faz fronteira com o Acre e Rondônia. Ele alertou para a possibilidade de a variante também chegar à região.

“A Delta é uma variante considerada de preocupação pela Organização Mundial da Saúde com várias vítimas, com 40 mortes pela doença só no Brasil. Isso nos faz ficar alerta e preocupados”, comentou.

Enquanto Rondônia se prepara para a possibilidade de ter casos da variante que é considerada muito agressiva por sua disseminação, no Acre a gestora da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (SESACRE), Paula Mariano, comentou que o resultado do exame de um senhor de 84 anos, que vem sendo monitorado pela Vigilância Epidemiológica, só deve sair na semana que vem.

Conforme noticiado pelo AcreNews, em reportagem publicada hoje (20), a secretária de Saúde sugere que “todos esperem” o resultado para se falar algo a mais sobre a presença desse vírus no Acre. Enquanto isso, centenas de visitantes vindos do Amazonas e outros estados, desembarcam por aqui sem nenhum controle.