Para quem não sabe, a influenciadora e o empresário se separaram após ele se envolver em uma polêmica para lá de complicada citando uma suposta traição durante a participação no reality show da emissora de Edir Macedo. Muito sincerona, a loira resolveu abrir o coração mais uma vez.

“Assuntos do coração sempre tem o poder de mexer com nossas estruturas, né?! Mas eu acredito que Deus é o alicerce mais poderoso e indestrutível do mundo. Agora, mais do que nunca, coloquei o meu bem-estar como prioridade. Fui acolhida carinhosamente e este carinho triplica a cada dia graças à boa energia de vocês”, afirmou Sammy Lee em nota enviada por sua assessoria de imprensa.“A vida é composta por ciclos. Eles se iniciam e também chegam ao fim. Guardo apenas as memórias boas no meu coração e só espero que todos os envolvidos fiquem bem. Tenho certeza que sairei desse momento com uma força surreal, um lindo sorriso no rosto e muita paz dentro de mim”, completou ex-companheira do famoso integrante da Ilha da Record.