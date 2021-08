Vale-Gás: quem vai ter direito e como se inscrever

- Publicidade-

O Vale-Gás será destinado para as famílias de baixa renda do estado de São Paulo. O programa tem a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, que faz a transferência de renda para a compra de gás de cozinha (GLP 13kg) às famílias que estão em situação de vulnerabilidade e favelas.

O governo do estado investiu R$ 30 milhões para colocar em prática o benefício do Vale-Gás. O pagamento será feito em três parcelas de R$ 100 bimestrais, totalizando um valor de R$ 300.

A intenção é beneficiar 100 mil famílias que estão na pobreza e extrema pobreza, com renda mensal per capita de até R$ 178,00. Só participarão as famílias que estiverem inscritas no Cadastro Único e não receba Bolsa Família. Somente poderão receber o benefício os residentes em comunidades e favelas de diversos municípios paulistas.

O preço do gás de cozinha

O gás de cozinha vem pesando no bolso do trabalhador, se tornando um produto muito caro. Muitas famílias por do alto custo, estão apelando para o fogão à lenha. O gás é o responsável pela alta da inflação prejudicando as famílias mais pobres. Entre as capitais brasileiras, a média de preço do botijão está variando entre R$ 85,00 e R$ 116,00.14. Não existe a esperança do produto baixar de preço.

Veja se você tem direito ao Vale-Gás

Para saber se você está elegível para ter acesso ao benefício, basta acessar o site do programa (www.valegas.sp.gov.br). Informando o Número de Identificação Social (NIS), após você informar, aparecerá na tela uma mensagem dizendo se você pode ou não receber o Vale-Gás.