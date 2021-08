Vai começar! Saiba tudo sobre o sorteio da fase de grupos da Champions

- Publicidade-

O sorteio dos grupos da Champions League está previsto para começar às 13h, com transmissão do HBO Max e da TNT.

Veja times, potes e tudo sobre a definição dos grupos da competição continental:

Formato

Os 32 times se dividirão em oito grupos (A ao H), com quatro clubes em cada. Ao todo são 26 times já definidos através dos campeonatos nacionais, mais seis equipes que disputaram a fase preliminar do certame. Os times se enfrentam em partidas de ida e volta. Ao final dos duelos da fase inicial, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. Os terceiros colocados de cada chave disputam a Liga Europa.

Potes e times

O sorteio será feito através de quatro potes com oito equipes em cada. Nesta fase, equipes do mesmo país não podem se enfrentar.

No pote um estão o Chelsea, atual campeão, o Villarreal, vencedor da Liga Europa mais os seis times campeões de Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Portugal, países mais bem ranqueados da UEFA.

Assim, o primeiro pote será composto por: Chelsea, Villarreal, Manchester City, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Inter de Milão, Lille e Sporting.

Os demais potes são determinados a partir do ranking da UEFA. O pote dois tem: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla e Borussia Dortmund. No pote três estão as equipes: Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica, Shakhtar Donetsk e Salzburg. E no quarto e último pote estão: Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmo, Wolfsburg, Dínamo de Kiev, Besiktas e Sheriff.

As partidas da primeira fase estão previstas para as seguintes datas: 14 e 15 de Setembro, 28 e 29 de Setembro, 19 e 20 de Outubro, 2 e 3 de Novembro, 23 e 24 de Novembro e 7 e 8 de Dezembro.

Veja os times participantes da temporada 2021/22 da Champions League:

Inglaterra: Manchester City, Chelsea, Manchester United e Liverpool;

Espanha: Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Villarreal e Sevilla;

Itália: Inter de Milão, Milan, Atalanta e Juventus;

Alemanha: Bayern de Munique, Dortmund, RB Leipzig e Wolfsburg;

França: Lille e PSG;

Portugal: Porto, Benfica e Sporting;

Holanda: Ajax;

Rússia: Zenit

Suécia: Malmö

Bélgica: Club Brugge

Suíça: Young Boys

Ucrânia: Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk

Turquia: Besiktas

Áustria: RB Salzburg

Moldávia: Sheriff Tiraspol