Vacinação para primeira e segunda dose Anti Covid-19 está disponível em unidades de saúde de Cruzeiro do Sul: Confira

A secretaria municipal de saúde de Cruzeiro do Sul anunciou nesta segunda-feira, 23, que vai continuar a vacinar adolescentes partir dos 12 anos ou mais na cidade.

Uma das vacinações acontece de forma móvel, em locais pré definidos pela secretaria em comércios da cidade. “Semana passada iniciamos uma vacinação móvel no centro e nos bairros, hoje estamos fazendo a vacinação em empresas. O objetivo dessas ações é que a gente possa vacinar todas as pessoas em Cruzeiro do Sul”, relatou o secretário municipal de saúde, Agnaldo Lima.

Em relação a segunda dose, a secretaria recebeu no final de semana doses do imunizante AstraZeneca. “No final de semana recebemos 1.100 doses de vacina da AstraZeneca e hoje distribuímos pelas unidades de saúde na área urbana”.

O imumizante Coronavac, os interessados devem se vacinar somente no posto de Saúde do Agricultor.

E a primeira e segunda dose da Pfizer, estão sendo aplicadas nos Postos de Saúde do Agricultor, 25 Agosto, Aeroporto Velho e Cruzeirinho.