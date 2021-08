Vacina contra a Covid-19 é liberada para adolescentes de 17 anos em Rio Branco

“Começa a aplicação de quem tomou a primeira dose lá no início de maio. Vamos ter amanhã [quinta, 5] primeira e a segunda dose da Pfizer e segunda da AstraZeneca”, concluiu.

Na segunda (2), o governo do Acre anunciou que ia antecipar a segunda dose da Pfizer para 21 dias, conforme previsto na bula. A antecipação seria para acelerar a imunização dos moradores. Contudo, a Semsa anunciou, na terça (3), que não iria antecipar a segunda dose para priorizar a imunização de adolescentes acima dos 12 anos.

Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Acre nesta quarta-feira (4) para imunizar a população. São, ao todo, 2,4 mil doses da CoronaVac enviadas pelo Ministério da Saúde. A vacina chegou na capital acreana, Rio Branco, em um voo comercial e foi entregue às equipes do governo do estado.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 686.170 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 até 30 de julho, último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 371.023 pessoas tomaram a primeira dose, 119.873 a segunda e 10.083 a dose única. Rio Branco aplicou 249,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 59,3 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.