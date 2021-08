Urgente: Influenciadora que vivia vida de luxo é presa em aeroporto com quase 500g de cocaína

- Publicidade-

Na bagagem, a Polícia Federal encontrou quase meio quilo de cocaína oculto dentro de cápsulas em frascos de suplementos alimentares.

Ambos receberam voz de prisão. No último dia 7, a Justiça Federal negou habeas corpus para a influenciadora. Ela e o homem permanecem presos.

No dia da viagem, 05 de agosto, os policiais fiscalizavam as bagagens dos passageiros com auxílio do aparelho de raio-x quando perceberam um material suspeito na mala de Peterson de Souza Fontes.

O homem, que viajaria com Laís, também carregava objetos com a identificação da mineira. Após análise loca, foi determinado que o material correspondia a 461g de cocaína.

Os dois foram presos e encaminhados à Justiça Federal, onde respondem pelo crime de tráfico internacional de drogas. Até o momento, não há um pronunciamento oficial por parte de Laís Crisóstomo.

De acordo com o processo, Peterson teria confessado que as drogas seriam dele. Contudo, o pedido de habeas corpus da influenciadora foi negado.

A justificativa do juiz responsável, o desembargador Valdeci dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, é de que ela possa fugir do país.