Um preso: Peruanos aplicam golpe do falso mecânico e são denunciados em Brasiléia

A Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, localizado em Brasiléia, distante 242km da capital, conseguiu deter um peruano que estava atuando em conjunto com outros dois, aplicando golpes em proprietários de veículos tipo caminhonete, principalmente pessoas de idade.

Segundo foi apurado, dupla escolhia as vítimas, olhavam o veículo por debaixo e davam o diagnóstico, tentando o convencer para realizar a troca da peça que supostamente estaria danificada e além de fazer comprar necessidade, cobravam pelo serviço.

Peruano foi localizado em avenida pelos PMs foi preso e levado para a delegacia de Brasiléia. Comparsa está sendo procurado.

Algumas vítimas ao perceber que foram enganados, registraram o caso no Comando da PM e passaram a ser procurados pelas autoridades policiais. O golpe era realizado na Avenida Manoel Marinho Montes, que é muito movimentada.

O trio era muito convincente, pois portavam uma maleta com ferramentas, vestiam roupas de mecânicos e agiam como tal. Somente depois de verificarem, as vítimas percebiam que as peças não haviam sido trocadas.

Depois de procurar pela Avenida, um foi localizado e detido, sendo conduzido para a delegacia. Sérgio Romain Carneiro Timana, de 47 anos, que vestia três camisas ficou à disposição do delegado titular para ser ouvido e deverá ser encaminhado ao judiciário local para os procedimentos cabíveis sobre o caso.