Um óbito é registrado no Hospital de Campanha do Juruá no final de semana

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 30, há dois pacientes internados na Clínica Covid, desses, um é de Cruzeiro do Sul. Apenas um, está na UTI Covid, o mesmo se encontra intubado.

Há um total de três pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 72 horas, duas altas hospitalares, um óbito (na UTI Covid de Cruzeiro do Sul), três transferências interna da clínica médica Covid para clínica médica geral, uma transferência interna da clínica médica Covid para UTI Covid e duas entradas na clínica médica Covid.