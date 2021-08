Um morre e o outro fica ferido após carro capotar em Manaus

- Publicidade-

Durante a manhã desta quinta-feira (26), por volta das 5h20, um acidente envolvendo um veículo modelo Corolla na cor preta de placa, q u l 7534, colidiu com um poste, deixando Alex Lima, 22 anos, hospitalizado e em óbito, Alcimar Farias, 32 anos. O fato aconteceu na avenida Tefé, bairro Raiz, zona Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas o carro estaria vindo sentido bairro-Centro em alta velocidade, quando perdeu o controle e acabou colidindo em um poste e capotando por duas vezes.

Pessoas tentaram socorrer as vítimas acionando então o SAMU, porém Alcimar já estava morto e Alex foi socorrido e conduzido ao Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Para a retirada do corpo de Alcimar, foi necessário a ajuda da equipe do Corpo de Bombeiros com aproximadamente nove profissionais.

Um familiar de Alex relatou que, o mesmo havia emprestado o carro por volta das 22h da noite de ontem para ir em uma farmácia, porém, não retornou mais. A ficou destruído e foi removido do local.