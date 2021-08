Trio que matou e jogou corpo de jovem em rio no Acre é condenado a mais de 80 anos de prisão

- Publicidade-

A Vara Criminal da cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, condenou a mais de 80 anos de prisão o trio acusado de matar o jovem José Júnior Rebouças de Lima, de 19 anos, que desapareceu em fevereiro do ano passado, após ser morto a tiros e jogado no Rio Iaco.

Os envolvidos no crime receberam penas que somam mais de 80 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, destruição de cadáver, organização criminosa e corrupção de menores, em regime inicial fechado. Os acusados não tiveram o direito de responder em liberdade. Veja como ficaram as penas:

João Vitor de Oliveira Brito e Tialison Santos de Oliveira receberam penas de 24 anos e três meses de prisão. Já Felipe dos Santos Ferreira, teve pena de 32 anos e dois meses de prisão. Sentença é do final de julho deste ano. O G1 não conseguiu contato com a defesa dos acusados.

Relembre o caso

O Júnior desapareceu em fevereiro de 2020 quando saiu de um hotel em um táxi. O Corpo de Bombeiros do Acre chegou a fazer buscas por ele por três dias sem sucesso, as buscas foram suspensas. Logo depois um dos suspeitos foi preso. Após confessarem o crime, os suspeitos chegaram a indicar o local onde Lima tinha caído no rio.

A vítima foi atraída pelos criminosos no dia do homicídio. Segundo o delegado Marcos Frank que comandou as investigações, Lima queria sair da organização criminosa que fazia parte e mudar para a mesma dos suspeitos.

“Ele queria sair da organização que pertencia e passar para outra porque estava com uma dívida, que acredito ser de drogas. Pegou um táxi, foi em direção ao bairro Vitória, em determinado ponto desceu do carro e se acompanhou dos suspeitos. Foi levado até uma casa onde gravou um vídeo saindo da facção e entrando na outra”, relatou o delegado.

Da casa, Lima foi convidado para descer pelo Rio Iaco de canoa até um lugar onde estariam membros de outra facção criminosa. Ele teria sentado na proa da embarcação e, em determinado ponto, levou um tiro na nuca e caiu no rio. Mesmo dentro da água, a vítima foi atingida com, pelo menos, outros três tiros.