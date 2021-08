Três armas de fogo são apreendidas pela PM em Santa Rosa do Purus

- Publicidade-

Em mais uma ação exitosa, a Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM e do 2° Pelotão de destacamento do município de Santa do Purus, apreendeu 03 armas de fogo, sendo duas espingardas calibre 16, e uma arma de pressão alterada para o calibre 22.

A apreensão ocorreu na última sexta-feira por volta da meia noite, quando militares receberam uma denúncia dando conta de que infratores estavam portando armas e ameaçando moradores.

Em ato contínuo, os PMs identificaram os criminosos e realizaram a prisão em flagrante, os malfeitores e o materiais foram levados para a delegacia de Polícia daquele município, para os procedimentos cabíveis.

Vale destacar que o 8° BPM é responsável pela Regional Purus, que engloba os municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa. Somente nos primeiros 07 meses do ano, mais de 50 armas de fogo já foram tiradas de circulação na região, evidenciando o excelente trabalho que o referido batalhão policial vem realizando.