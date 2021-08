Tragédia: bebê de 9 meses morre afogado após cair dentro de balde; cena comove

- Publicidade-

Bebê chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas as tentativas de reanimação não obtiveram sucesso.

Um caso comovente foi registrado na cidade de Acreúna, em Goiás, na última quinta-feira (12). Um bebê de apenas nove meses morreu após cair em um balde com água que estava no chão da residência em que ele morava com a família. A vítima foi identificada como Henry Pietro Alves Santos.

Desesperada após encontrar o filho submerso, a mãe dele entrou em choque e não conseguiu acionar os socorristas, pedindo ajuda para uma vizinha, que chamou a Polícia Militar logo após não obter resposta do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os policiais chegaram a realizar um procedimento de reanimação do bebê, mas não obtiveram sucesso, logo na sequência, o Samu foi chamado novamente, e desta vez, compareceram ao local, levando o menino para uma unidade hospitalar, mas a vítima acabou não resistindo.