Traficante é preso transportando 8 kg de drogas e munição em carro no interior do Acre

O traficante Henrique Silva Chaves, 21 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite deste domingo (15), com 8 quilos de entorpecentes na Rodovia BR-364, sentido Tarauacá – Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Policiais miliares do Grupo Tático do 7° Batalhão montaram uma barreira na rodovia, quando avistaram um veículo trafegando sentido Cruzeiro do Sul – Tarauacá e deram ordem de parada, a qual não foi obedecida pelo motorista, dando início assim uma perseguição policial nas proximidades da cidade.

Na fuga, o criminoso ainda chegou jogar uma sacola plástico de cor branca pela janela do veículo. O veículo foi forçado a parar complementar nas proximidades da cidade. Na revista pessoal e no veículo nada de ilícito foi encontrado.

Na sacola que foi arremessada pelo motorista, foram encontrados 4.024 de maconha, 4.075 de oxidado de cocaína, 152 gramas de cocaína e mais 50 munições .(40) de uso restrito e mais R$ 302 em espécie.

Diante dos fatos, Henrique recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, juntamente com os 8 kg de drogas e as munições.