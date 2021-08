Tony Ramos cai no choro na Globo com morte de Tarcísio Meira: “Vírus maldito”

- Publicidade-

A princípio, por ser um de seus melhores amigos há anos, o ator da Globo não conseguiu segurar a emoção e chorou ao vivo. “Eu estava esperando entrar no ar e acompanhando os companheiros, vocês todos, e ao mesmo tempo tentando entender o que de fato está… Como essas notícias nos colhem. É de uma forma dilacerante. Dilacerante”, disse.

Além disso, Tony Ramos deixou claro que está muito abalado com a morte de Tarcísio Meira. Na ocasião, ele fez questão de rebater alguns comentários que estão sendo feitos nas redes sociais. Isso porque, para alguns internautas, é justificável o falecimento do famoso devido sua idade avançada. Entretanto, o global fez questão de defender o colega, deixando claro que ninguém merece perder um ente querido para o novo coronavírus.

“É uma perda absolutamente inesperada. Dirão muitos que me ouvem agora, ou me assistem: ‘Pô, rapaz. 80 e tantos, é possível isso acontecer’. Eu sei, gente. É possível acontecer com 20, com 30, com 40, com 50 anos. Não é? A gente ganhar idade é uma bênção. Estar vivo é uma bênção. Claro que quando entra uma doença, esse vírus maldito que muitos ainda querem negar ou passar pano em cima disso, esse vírus demolidor não escolhe hora e nem quem vai atacar. Por isso: protejam-se, cuidem-se”, disse o ator.