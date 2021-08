TJ dá prazo para alegações finais sobre suposto crime eleitoral de prefeita Dulcineia de Tarauacá

- Publicidade-

A comarca de Tarauacá do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), julgou uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), que visava apurar suposta captação ilícita de votos, abuso do poder econômico e outros crimes eleitorais cometidas por Maria Lucinéia (PDT) e seu vice, na eleições de 2020.

A assessoria do Tribunal de Justiça, não houve nenhuma decisão. “Hoje houve uma audiência de AIJE, mas não houve julgamento. As partes apresentaram alegações finais”.

Em 2020,a Coligação Juntos Faremos Melhor, integrada pelos partidos PSDB e Democratas, encabeçada pelo candidato à prefeitura de Tarauacá, Abdias da Farmácia e a sua vice, Bebé Damasceno (PSDB), entraram na justiça eleitoral sob Autos nº 0600203-61.2020.6.01.0005 pedindo a impugnação da candidatura da prefeita eleita, Maria Lucineia (PDT) e do vice Raimundo Maranguape (PSD) por suposto abuso de poder econômico.