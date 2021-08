Tio é acusado de tentar estuprar sobrinha que ia para a igreja

- Publicidade-

O crime aconteceu na noite de domingo (29) em uma casa no bairro Cidade Nova, zona Sul da capital de Rondônia.

Um homem de 39 anos fugiu após tentar estuprar a sobrinha de 15 anos. A adolescente estaria se arrumando para ir a igreja no momento em que o acusado embriagado chegou abraçando-a

Ele teria começado a passar as mãos no corpo da vítima que ao empurrá-lo foi agredida com socos e enforcamentos.

A adolescente gritou por socorro e a Polícia Militar foi chamada ao local. No entanto, o acusado conseguiu fugir antes.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA).