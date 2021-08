Tik Tok: Mais de 5.500 adolescentes são vacinados contra a Covid-19 em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Neste sábado, 31, pelo menos 5.590 pessoas receberam a primeira dose de vacina durante a ação promovida pela secretaria de saúde da prefeitura de Cruzeiro do Sul. A ação aconteceu no Shopping Copacabana a partir das 16 horas. O horário final previsto inicialmente para ocorrer era até as 21 horas, devido à grande procura, acabou ultrapassando das 22 horas.

Com a ação, Cruzeiro do Sul consegue ser um dos primeiros municípios do país, se não o primeiro, a estender a vacinação para o público de 12 a 17 sem comorbidades. O avanço foi possível devido o município já ter vacinado, até sexta-feira, 87,36% do público preconizado pelo PNI nacional que é de acima de 18 anos. Num único dia de vacinação, o município conseguiu aplicar a primeira dose em 44,08% deste público de 12-17. Considerando o público total (acima de 12), Cruzeiro do Sul já tem 78,72% da população desta faixa vacinada ao menos com primeira dose.

O imunizante adotado foi o da Pfizer, até o momento o único autorizado pela Anvisa para este público. O local escolhido para a ação, o Shopping Copacabana, levou em consideração que este imunizante necessita de climatização para ser manuseado e aplicado.

Para esta ação foram mobilizados mais de 200 profissionais de saúde do município, além de equipes de apoio, voluntários do curso de enfermagem do Campus Floresta da UFAC e profissionais de saúde do estado.

Foram montadas 20 baias de atendimento para registro dos menores de 18 anos e mais um stand para maiores de 18, que também puderam receber a primeira dose.

“Desta vez é diferente porque vínhamos atendendo grupos de duas ou três faixas etárias, e desta vez teremos cinco faixas etárias, o que é um desafio para todos nós”, disse Joel Queiroz, técnico do PNI presente na ação.

Como já de costume, a ação de vacinação foi acompanhada de uma ação de comunicação voltada ao público destinado. Desta vez, a temática escolhida foi o aplicativo Tik Tok, que faz sucesso entre o público desta idade. Do lado de fora, a fila formada pelos adolescentes e seus pais e responsáveis dobrou duas vezes o quarteirão do shopping. Lara Isabele, 15, estudante do Colégio Cívico Militar D. Pedro II foi a primeira a receber a vacina neste dia:

“Agora é alegria e esperança. Estou nervosa, mas também feliz”, cita Lara Isabele. “A gente tem trabalhado muito na saúde para vacinar todas as pessoas, então vacinar minha pequena me deixa muito feliz mesmo. Esa festa é para todos os adolescentes. Minha felicidade é do tamanho da festa de hoje”, disse a mãe de Lara, a nutricionista Daiane Silva Ribeiro.

O clima predominante entre os adolescentes e seus pais foi de alegria e descontração. Maiores de 18 também puderam receber a primeira dose neste dia. Um stand próprio foi montado para receber também este público. “Estou muito feliz. Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo agora. Muitas pessoas morreram sem ter essa chance e graças a Deus eu estou tendo”, disse o estudante de administração da Uninter, Janderson Breno, 21, morador do Bairro do Telégrafo.

O presidente da ALEAC, Nicolau Jr. esteve visitando o local de vacinação em companhia do prefeito Zequinha Lima. O deputado destacou o empenho do prefeito e o apoio do governador Gladson Cameli para o sucesso da vacinação em Cruzeiro do Sul.

“Isso foi fruto de muito trabalho e organização. Desde o inicio da vacinação nosso prefeito Zequinha e o governador Gladson tem tomado medidas acertadas, e no momento em que o governador mais precisou a Aleac também abraçou essa causa. A gente vê o alívio no semblante dos pais, porque todos estavam preocupados com seus filhos”, disse o presidente da Aleac, Nicolau Jr.

O prefeito Zequinha fez questão de visitar pessoalmente o local de vacinação, para sentir de perto o clima entre a população e o público alvo da campanha.

“Temos tido a felicidade de antecipar muita coisa aqui neste processo de vacinação, e esse para mim está sendo um momento histórico, porque a gente está tendo a oportunidade de ser um dos poucos municípios que está conseguindo vacinar os adolescentes, e ao mesmo tempo dá esperança de que num espaço curto de tempo a gente possa estar deixando de usar máscara por exemplo. Mas isso é um processo que a gente vai aguardar um pouco mais. Nós tínhamos definidas as aulas presenciais para setembro, então a nossa preocupação era a vacinação dos adolescentes e agora isso dá mais segurança para que possam voltar a escola com a vacinação. Nós quisemos fazer disso uma festa, um momento de alegria, quero registrar o trabalho de eficiência que nossas equipes estão tendo, quem ganha com isso é a sociedade de Cruzeiro do Sul que está caminhando para que a gente possa imunizar 100% do povo dessa cidade. Essa antecipação é fruto de muito trabalho e planejamento, mas o mais importante é que a sociedade tem entendido também que a gente precisa ser vacinado e precisa se proteger. Nossa equipe de comunicação tem trabalhado bastante, junto com a saúde, para que cada vacinação haja sempre um tema dedicado àquele público. Hoje viralizou nas redes socais o Tik Tok, isso faz com que as pessoas se motivem a sair de casa para passear no shopping e tomar sua vacina”, disse o prefeito Zequinha durante coletiva concedida à imprensa no local.