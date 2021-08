Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, desaba com saudade do marido e divulga fotos raras

- Publicidade-

No entanto, a Covid-19 vitimou Paulo e tudo mudou na vida de Thales. “Estávamos radiantes (e exaustos) com essas duas novas realizações de sonhos”, disse ele. Sendo assim, na sequência, o viúvo focou os registros nos herdeiros, Gael e Romeu.” Tudo é novidade! Até cortar a unha vira um desafio. A hora de dormir era melhor, mas e se acordasse?”.

Além disso, Thales Bretas demonstrou como a perda de Paulo Gustavo foi sofrida. O médico revelou como sua vida mudou sem a presença do humorista, soltando um emoji de choro no Instagram. “E essas foram as memórias sugeridas pelo iPhone, de dois anos atrás. Quanta coisa mudou”, afirmou.

Dessa forma, vale lembrar que, no início de agosto, Thales havia comentado a morte de Paulo. “3 meses sem o amor da minha vida! Carrego muitos prêmios desse grande casamento! Quantas mensagens carinhosas recebo diariamente dizendo o quanto fomos importantes na coragem de muitos casais pra serem felizes e planejarem suas famílias”, disse.

“A dor ainda é inacreditável. A saudade aperta mais a cada dia. Mas a gratidão está sempre presente. PG era alegria! Não tinha tempo ruim! Era transformação. Sua partida foi precoce demais e muito sentida. Um vácuo na vida. Mas sua força está e estará ainda muito presente! Nunca se perderá. Te amo pra sempre”, completou Thales Bretas.