Tempo seco aumenta focos de incêndio em áreas de vegetação em Cruzeiro do Sul

Desde a última sexta-feira (13) no final de semana, até o domingo, foram registrados em Cruzeiro do Sul doze(12) focos de incêndio. Um com maior proporção na Ac 405.

“Nós estamos trabalhando na prevenção deste tipo de ocorrência intensamente, mas nesse período infelizmente intensifica essas ocorrências, no final de semana tivemos doze (12) chamadas para atender incêndio em vegetação, dentre eles um de maior proporção, na Ac 405, onde a guarnição passou mais de seis horas de combate para que pudesse eliminar todo o risco às instalações da granja” destacou o Comandante do Corpo de bombeiros Josadaque.

Equipes da Defesa Civil Municipal e dos municípios da região do Juruá foram qualificadas, para atuar juntamente com o corpo de bombeiros. Diariamente, há uma guarnição 24 horas por dia atuando neste tipo de ocorrência, muito embora essa guarnição sirva para atender todas as ocorrências de maior gravidade, como incêndio em residências, onde essas são prioridade em detrimento de outras.

A prevenção por parte do cidadão é fundamental para diminuir tanto a fumaça de fundo de quintal, quanto à incêndios de maiores proporções.

“Se cada um fizer sua parte, certamente teremos uma diminuição deste tipo de ocorrência, vai ter uma melhoria na saúde pública e sabe que o incêndio em vegetação polui muito. Causa tanto danos humanos quanto materiais. Constantemente, observa-se nas áreas de rodovias os incêndios e que muitas vezes é de forma intencional e acaba danificando a rede elétrica e causando muitos prejuízos que se acarretam em decorrência disso”, disse o comandante.