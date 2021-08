Técnico deixa Messi e Neymar fora de partida do PSG neste sábado

- Publicidade-

Mauricio Pochettino não relacionou craques para duelo deste fim de semana pelo Campeonato Francês

Não será neste sábado (14/8) que o torcedor do Paris Saint-Germain verá suas novas estrelas em campo. A tão badalada reedição da dupla Messi e Neymar ficou fora da lista de relacionados do técnico Mauricio Pochettino para o primeiro jogo no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês, diante do Estrasburgo.

Os amigos, além do goleiro Donnarumma, o zagueiro Marquinhos, Bernat, Dagba, Di Maria, Gueye, Paredes e Verratti seguem em fase de aprimoramento físico e o treinador argentino optou por adiar a estreia oficial na temporada.

Todos trabalham há alguns dias com o restante do grupo e existia esperança que os brasileiros já fossem para o jogo. A ideia, porém, é usar a força máxima de uma vez. Seria uma espécie de apresentação única do novo PSG. Kurzawa, na lista de “negociáveis”, também está fora do jogo diante do Estrasburgo.