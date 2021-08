Teatro José de Alencar e Museu e Memorial José Augusto de Araújo começam a ser recuperados pelo governo do Acre

- Publicidade-

Quem nunca passou na frente do prédio com arquitetura antiga, muitas vezes sem ao menos olhar para a estrutura ou para a relevância como patrimônio histórico para a nossa cidade.

O Museu e Memorial José Augusto de Araújo e o Teatro José de Alencar passaram por uma reforma em 2016 e pouco tempo depois foi desativado. Internamente os dois ambientes que são anexados, estão totalmente deteriorados por falta de uso e manutenção no local que está abandonado.

“Aquele complexo ali do museu e teatro José de Alencar, ficou um bom tempo sem atender o público, por conta de algumas reformas que não foram concluídas e agora o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço e estamos iniciando a reforma de todo o complexo”, afirmou Mota Araújo.

O museu conta com o acervo arqueológico, sacos, artefatos indígenas, paleontológicos e algumas peças doadas pela comunidade nomeadas como acervos ribeirinhos.

O prédio que guarda o acervo histórico também é um verdadeiro patrimônio do município, já foi prédio da prefeitura, câmara dos vereadores e desde 2006 funciona como espaço cultural. “A reforma vai ser no sentido de revitalizar a pintura, piso, uma roupagem nova no prédio”, afirmou Mota Araújo.