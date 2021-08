Talibã exibe armas capturadas dos Estados Unidos; veja

- Publicidade-

O Talibã publicou uma série de fotos de seus combatentes em um desfile do Dia da Independência exibindo armas de ataque dos Estados Unidos. O desfile ocorreu na quinta-feira (19) na cidade de Qalat, capital da província de Zabul, no Afeganistão.

As fotos mostram um grupo do Talibã carregando carabinas M4, fornecidas pelos Estados Unidos às forças afegãs nos últimos anos. Um desfile semelhante foi realizado em Kandahar, no sul.

Ao tomar bases militares em todo o Afeganistão, o Talibã capturou enormes estoques de armas e veículos, incluindo veículos modernos resistentes a minas (MRAPs) e Humvees.

Nos últimos dias, combatentes do Talibã também foram vistos patrulhando com rifles M16 dos Estados Unidos.