Suspeitos de roubar carro para fazer arrastão capotam veículo e são presos

Três homens foram presos, na tarde desta terça-feira (17), suspeitos de roubarem um carro de motorista de transporte por aplicativo para fazer arrastão, no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a polícia, durante a perseguição, os suspeitos capotaram o veículo.

O caso aconteceu por volta das 16h, quando policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por meio de uma denúncia, que descreveu as características do veículo roubado. Durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle e capotaram o veículo quando estavam na rua 22, do Conjunto Versalles, Planalto.

Segundo a Polícia Militar, cinco celulares foram apreendidos, além de pedaços uma arma falsa.

Um vídeo reproduzido nas redes sociais mostra policiais, após a captura dos suspeitos, chutando e batendo nos três homens. Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que a Diretoria de Justiça (DJD) vai instaurar um procedimento administrativo para apurar os fatos.

O caso foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).