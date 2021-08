SURGE UM NOVO VENCEDOR: Jhone da serrraria do KM 07 é o grande campeão do torneio de sinuca da AABB

- Publicidade-

O competidor identificado por Jhone, funcionário da serraria do KM 07, foi o grande campeão do 3° torneio de sinuca promovido pela AABB de Sena Madureira, cuja final ocorreu neste domingo 15. Ao todo 80 jogadores participaram da disputa que pagou quase R$ 2 mil de premiação.



O evento iniciou no domingo anterior, dia 08, organizado pelo gerente da associação, Cledson Menezes, com apoio do presidente Rodrigo, e parceiros. Após dezenas de partidas, os jogadores Laguinho, conquistou o terceiro lugar vencendo Nabor, ficando com R$ 300; o jogador Sucuri recebeu R$ 500 pelo segundo lugar, após perder a chance de matar o jogo com uma bola fácil no meio da sinuca.



Sem perdoar, o campeão Jhone, aproveitou o vacilo de Sucuri para levar o troféu de campeão, junto com a quantia de R$ 1.000 em dinheiro. O então campeão, Negão da Bom Sucesso, foi eliminado na primeira partida.

Ao final, o vencedor dedicou a conquista ao amigo competidor Capricho, falecido recentemente. “Essa é pro meu amigo Capricho, com quem tanto joguei”, disse com lagrimas nos olhos.



O evento já se tornou tradição e tem crescido a cada edição. Ao agradecer o público, jogadores e parceiros, o gerente da AABB Cledson Menezes, confirmou a próxima edição em breve. “O evento superou nossas expectativas, muito obrigado a todos e, em breve, teremos o próximo”, finalizou.