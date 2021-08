Surfe: Ítalo Ferreira e Medina avançam para oitavas no México

- Publicidade-

Cinco brasileiros avançaram para as oitavas de final do Mexico Open, 7ª etapa do Circuito Mundial de Surfe, disputada na Praia Barra de la Cruz.

E entre os classificados, nesta quarta-feira (11), estavam o atual campeão mundial Ítalo Ferreira e o bicampeão Gabriel Medina. O surfista de Baía Formosa superou o australiano Wade Carmichael por 14,00 a 13,30 pontos para garantir a classificação.

Na próxima fase ele fará uma bateria sensacional contra o 11 vezes campeão Kelly Slater, dos Estados Unidos.

Já Medina superou o francês Michel Bourez com muita emoção. O surfista da praia de Maresias perdia até os momentos finais, mas, graças a uma manobra aérea, um rodeo flip, ele recebeu 7,50 pontos para vencer por 14,50 a 13,70. Agora, o brasileiro terá pela frente o australiano Ethan Ewing.

BUZZER BEATER!

A 7.50 IN THE DYING SECONDS EARNS @GABRIEL1MEDINA A SPOT IN THE ROUND OF 16. WATCH THE CORONA OPEN MEXICO LIVE, HTTPS://T.CO/IE0ZFNDMHW@CORONA @QUIKSILVER PIC.TWITTER.COM/YC0NTUHW21 — WORLD SURF LEAGUE (@WSL) AUGUST 11, 2021