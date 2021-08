Súmula de derrota do Flamengo tem ofensas de criança e ironia de Gabigol

Segundo o juiz, o incidente aconteceu no fim do primeiro tempo. De acordo com a súmula oficial do duelo, uma criança, no setor onde se localizava a delegação do time Rubr0-negro e vestida com a camisa do clube carioca, fazia gestos obscenos com o dedo do meio e gritava para a arbitragem: “Parem de roubar, seus ladrões do c…”.

O árbitro também deu detalhes do lance que ocasionou a expulsão do atacante Gabigol. O camisa 9 do Flamengo deixou o campo após ironizar o juiz depois de receber um cartão amarelo.

“Expulso por, após receber uma advertência com cartão amarelo, bater palmas de forma irônica, por diversas vezes, em direção ao árbitro. O mesmo atleta, quando saía do campo de jogo, proferiu as seguintes palavras: “Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!”, relatou o árbitro na súmula.

Após a dura derrota para o Internacional, o Flamengo vira a chave e foca na Libertadores. Na quarta-feira (11/8), enfrenta o Olimpia, no Paraguai, pelas quartas de final da competição continental.