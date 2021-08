Sucesso total, primeira edição do “Mandicast” dos irmãos Dênis e Deyson alcança ótima audiência

- Publicidade-

Com uma proposta de apresentar aos internautas um conteúdo diversificado, e contando com som e imagem de alta qualidade. A primeira edição do “Mandicast” apresentado pelos irmãos Dênis e Deyson superou todas as expectativas e foi um sucesso total na noite de ontem, quinta-feira (05).

Com um bate papo descontraído com o primeiro convidado do quadro de entrevista, o digital influence, Raynery Cunha, o “Mandicast” revelou mais um talento dos irmãos que já tem uma carreira consolidada na música em Sena Madureira, o de bons entrevistadores, além disso, Dênis também é vereador eleito no último pleito eleitoral, pelo PSDB.

A conversa informal contou com muita interatividade por parte do público virtual, chegando à mais de 350 comentários, a primeira edição alternou entre um diálogo bem humorado, à assuntos importantes e atuais, como a política por exemplo. Para deixar a conversa ainda mais interessante, os apresentadores e o convidado degustaram o prato típico da região, e que originou o nome do quadro de entrevistas, um saboroso Mandin frito do jeito que o senamadureirense gosta, além disso, também foi servido café e Tereré para “molhar a garganta”

Em entrevista cedida à nossa reportagem, Dênis Araújo fez uma avaliação sobre a estréia. “Superou as nossas expectativas, meu receio era a questão da Internet, afinal nós não temos uma Internet de qualidade, mas mesmo assim nós conseguimos fazer uma boa transmissão. Recebemos vários comentários elogiando o áudio e a imagem, tivemos uma média de 60 pessoas assistindo sem cair o pico de audiência. Foi um início muito positivo, e a nossa meta é crescer ainda mais, vamos procurar sempre diversificar com relação aos convidados, trazendo personalidades dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade, o Mandicast será uma ferramenta de entretenimento para as famílias senamadureirenses. Quero agradecer a cada um pela audiência, e já reforço o convite para a próxima edição”, disse Dênis Araújo.

É importante salientar que o Mandicast vai ao ar com edições semanais variando entre os dias de Segunda, Quinta ou Sexta-Feira às 19:30 e é transmitido pela Página Oficial do Vereador Dênis Araújo no Facebook. À julgar pela audiência estupenda na estréia, o quadro de entrevistas tem tudo para se tornar uma das maiores atrações das redes sociais no vale do Iaco.

Você que por algum motivo não pôde assistir, confira no link abaixo como foi a primeira edição. 👇🏽