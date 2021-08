Sítio arqueológico inédito é descoberto em comunidade de pescadores no interior do Acre

“A gente estava em uma aula a céu aberto e em diálogo com um dos gestores, ele percebeu que em determinado lugar da cidade tinha esse material que podia apontar um possível sítio arqueológico. Então, saímos da comunidade Nova Cintra até a área central, que é uma comunidade de pescadores chamada Beira Rio, e atestei que era um sítio arqueológico inédito”, destaca.

Material de cerâmica foi achado em comunidade de pescadores no interior do Acre — Foto: Alessandro Silva/Secom-AC

“Foi encontrado material cerâmico que deve ter uma contribuição riquíssima com aprofundamento do estudo. Foi feito o registro no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e agora estamos analisando como podemos fazer o estudo no local”, explica.