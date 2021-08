Sisu 2021: inscrições para o segundo semestre abrem nesta terça; saiba tudo!

- Publicidade-

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre nesta terça-feira (3) o período de inscrição para o processo seletivo do segundo semestre de 2021 para participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2020. As inscrições devem ser feitas no site oficial do programa entre os dias 3 e 6 deste mês.

O Sisu usa as notas das provas de ciências da natureza; ciências humanas; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias e redação, que não pode ter pontuação igual a zero.

Como participar

Os participantes do ENEM devem se inscrever na página oficial do Sisu (https://sisu.mec.gov.br/#/#onepage), entre os dias 3 e 6 de agosto e escolher duas opções de cursos. Os candidatos têm diversas opções de Universidades públicas e uma lista extensa de cursos para tentar uma vaga. Desde 2019, os participantes aprovados na segunda opção de curso, não podem se inscrever para lista de espera da primeira opção, como era possível nas edições anteriores.

Como funciona

No ato da inscrição, os candidatos devem escolher dois cursos como primeira e segunda opção e podem ser na mesma Universidade ou em IES diferentes. Há quatro situações que podem acontecer e os participantes devem ficar atentos:

Caso seja aprovado apenas em uma das opções (primeira ou segunda escolha), o candidato tem direito à matrícula e não pode participar da lista de espera da outra na qual não foi selecionado.

Há possibilidade de aprovação nas duas opções, o candidato pode se matricular apenas na primeira escolha. Se o candidato não for selecionado em nenhuma, pode se inscrever na lista de espera de uma das opções.

Cronograma

Período de inscrições: 3 a 6 de agosto

Resultado da chamada regular: 10 de agosto

Prazo para lista de espera: 10 a 16 de agosto

Matrícula da chamada regular: 11 a 16 de agosto

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data: 19 de agosto