Sipam prevê terça-feira (10) com tempo seco e muito calor em todas as regiões acreanas

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta terça-feira (10) o tempo segue firme e seco no Acre. A massa de ar seco ainda dificulta a formação de nuvens e, com isso, a previsão para todo o Estado, inclusive para a capital, Rio Branco, é de um dia de muito sol, poucas nuvens e não há previsão de chuva.

Confira as temperaturas em todas as regiões:

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas oscilam entre a mínima de 21°C e a máxima de 35ºC.

Baixo Acre

Mínima de 22°C e máxima de 36ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 22ºC e 34°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 23º C e 35°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 23°C e a máxima de 35°C.