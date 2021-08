Simone escandaliza e detalha vida sexual com Kaká Diniz: “Até na roda gigante”

- Publicidade-

Entretanto, após um longo tratamento, a cantora recebeu alta de seu ginecologista, e resolveu comemorar nas redes sociais. Na ocasião, ela publicou um recado aos seguidores explicando sobre seu atual estado, mas aproveitou para deixar um recado ao conjugue, Kaká Diniz.

“Gente olha só, cês lembram que, cês lembram não, né. Eu estava vindo aqui, desde a minha gestação aqui no Brasil, com meu dr. best, o médico Renato Kalil, e aí passou um tempo, voltei dos Estados Unidos, e depois de um tempo eu tive um problema no útero que vocês sabem. Fiz a minha cirurgia, que eu estava com adenomiose. Graças a Deus foi um sucesso a cirurgia, equipe maravilhosa, maravilhosa. Ai eu vim aqui olhar se estava tudo ok. Acabei de ficar peladinha”, disse Simone, que atualmente é jurada do ‘The Masked Singer’ entre risos.