Silvio Santos faz Helen Ganzarolli chorar durante o Jogo dos Pontinhos: “mereceu”

Silvio Santos deu o que falar na apresentação do Jogo dos Pontinhos. Além dos momentos hilários protagonizados, o apresentador chegou a levar Helen Ganzarolli às lágrimas durante o programa.

Tudo começou quando Patricia Abravanel resolveu enaltecer o talento de Helen Ganzarolli. A filha de Silvio Santos, inclusive, pediu para a produção colocar alguns vídeos onde Helen aparece fazendo diversas performances.

Surpreso, Silvio rasgou elogios à Helen Ganzarolli. “Você está mal aproveitada aqui no SBT, infelizmente […] Quem vê esse trabalho que você fez, que eu nem sabia mas foi feito aqui no SBT, vai dar muito mais valor a você artisticamente do que você tem”, disparou.

“Então, daqui pra frente, olha… A Bandeirantes é capaz de te pegar”, brincou o apresentador, enquanto Helen Ganzarolli limpava as lágrimas que estavam caindo no seu rosto. Visivelmente emocionada com os elogios, Helen não hesitou em enfatizar que quer continuar na emissora de Silvio Santos.

Confira abaixo esse momento mais do que especial:

Confira uma das atuações de Helen, elogiada por Patrícia e reverenciada pelo próprio patrão Silvio Santos, onde interpreta a icônica personagem Paola Bracho e a Vovó Piedade, em uma dupla representação de uma cena da novela “A Usurpadora“.

Veja no vídeo logo abaixo: