Silvio Santos é internado em SP após diagnóstico de Covid-19

O apresentador Silvio Santos, que completou 90 anos em dezembro de 2020, testou positivo para covid-19. A informação foi confirmada por suas filhas e também pelo SBT.

Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama. Brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid-19 e, por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo.

Silvia Abravanel, outra filha de Silvio, também usou suas redes para confirmar a internação. Assim como sua irmã, reforçou que o pai estava bem.

“Nosso pai está super bem, graças a Deus. Ele testou positivo para covid. Os exames estão bons e ele decidiu ficar no hospital para fazer o acompanhamento diário e exigido pelos médicos por conta da idade dele. Ele está bem. Já brincando com a turma toda do hospital e descontraindo o ambiente. Logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre e Deus abençoe todos vocês”, escreveu.

O SBT confirmou a informação postada pelas filhas de Silvio Santos e ainda informou que as gravações do programa foram suspensas.

O UOL apurou que a família de Silvio Santos se preocupou após a morte de Tarcísio Meira – por complicações da covid-19 – e pediu que o ‘dono do Baú’ passasse por uma bateria de exames ontem para descartar qualquer possibilidade do apresentador estar com a doença.

Ontem, o SBT desmentiu por mais de uma vez que Silvio teria ido ao hospital, depois que a notícia foi divulgada por Datena, e estava em casa com Íris Abravanel, sua mulher.