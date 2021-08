SEST SENAT abre diversas vagas de emprego; confira oportunidades

- Publicidade-

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte vem, frequentemente, divulgando editais com oportunidades de emprego. São vagas para diversas unidades da federação (processo seletivo SEST SENAT).

Os contratos com os profissionais são por tempo indeterminado, todos regidos pelas regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Fique ligado, pois a quantidade de vagas é atualizada toda semana!

Cargos do processo seletivo SEST SENAT

Confira os cargos ofertados pela instituição, divididos por data final de inscrição e por unidade da federação (a numeração é apenas ordem sequencial por data e não significa quantidade de vagas):

Inscrições até 20 de agosto de 2021

Vaga 615/21 – Instrutor SENAT Trânsito, atuação em Piracicaba – SP; Vaga 1072/21 – Porteiro por prazo determinado, atuação em Piracicaba – SP; Vaga 1130/21 – Técnico de Formação Profissional, para Boa Vista – RR; Vaga 845/21 – Auxiliar de Saúde Bucal, para Guarulhos – SP; Vaga 938/21 – Instrutor de Trânsito, para Sete Lagoas – MG; Vaga 866/21 – Te

Inscrições até 19 de agosto de 2021

Vaga 475/21 – Técnico de Radiologia, em Araxá – MG; Vaga 996/21 – Auxiliar de Serviços Gerais, em Luís Eduardo Magalhães – BA; Vaga 995/21 – Porteiro, em Luís Eduardo Magalhães – BA.

Inscrições até 18 de agosto de 2021

Vaga 1000/21 – Coordenador de Administração e Finanças, em Luís Eduardo Magalhães – BA; Vaga 1090/21 – Coordenador de Promoção Social, em São Luís – MA; Vaga 1071/21 – Auxiliar de Saúde Bucal, em Campos dos Goytacazes – RJ; Vaga 1089/21 – Coordenador de Administração e Finanças, em São Luís – MA; Vaga 1082/21 – Instrutor Trânsito, em Ituiutaba – MG; Vaga 997/21 – Gestor Operacional, em Luís Eduardo Magalhães – BA.

Inscrição até 17 de agosto de 2021

Vaga 933/21 – Odontólogo (Ortodontista), para trabalhar em Divinópolis – MG; Vaga 932/21 – Odontólogo (Prótese), para trabalhar em Divinópolis – MG; Vaga 549/21 – Auxiliar de Serviços Gerais, para trabalhar em Imperatriz – MA; Vaga 834/21 – Assistente Administrativo, em Ijuí – RS; Vaga 934/21 – Odontólogo (Periodontia), para atuar em Divinópolis – MG; Vaga 1115/21 – Motorista para Sorocaba – SP; Vaga 1021/21 – Técnico de Formação Profissional I (Máquinas Pesadas), em Fortaleza – CE; Vaga 660/21 – Fisioterapeuta para Votuporanga – SP; Vaga 962/21 – Instrutor de Gestão (Comportamental e Habilidades Emocionais), em João Pessoa – PB; Vaga 970/21 – Instrutor SENAT Trânsito, para Guarapuava – PR; Vaga 963/21 – Instrutor de Informática, em João Pessoa – PB.

Inscrições até 16 de agosto de 2021

Vaga 852/21 – Assistente Administrativo I, para atuação em Bento Gonçalves – RS; Vaga 854/21 – Porteiro (a), para atuação em Bento Gonçalves – RS; Vaga 758/21 – Instrutor Prático, atuação em Três Barras – SC; Vaga 419/21 – vaga para Fisioterapeuta, com atuação em Concórdia – SC; Vaga 420/21 – Auxiliar de Serviços Gerais, para atuação em Simões Filho – BA; Vaga 491/21 – Porteiro, para trabalhar em Chapecó – SC; Vaga 477/21 – Técnico em Radiologia – para atuação em Belo Horizonte – MG; Vaga 757/21 – Instrutor, com atuação em Três Barras – SC; Vaga 593/21 – Odontólogo para atuação em Três Barras – SC; Vaga 782/21 – Fisioterapeuta, com atuação em Três Barras – SC; Vaga 754/21 – Auxiliar de Saúde Bucal, para atuação em Goiânia – GO; Vaga 751/21 – Vaga em Anápolis – GO para Odontólogo Clínico Geral; Vaga 761/21 – Vaga em Rio Verde – GO para Auxiliar de Serviços Gerais; Vaga 776/21 – Fisioterapeuta (Pilates), para atuação em Serra – ES; Vaga 667/21 – Vaga em Caxias do Sul – RS para Auxiliar de Saúde Bucal; Vaga 488/21 – Auxiliar de Saúde Bucal para Feira de Santana, Bahia; Vaga 865/21 – Instrutor de Trânsito, para trabalhar em Toledo – PR; Vaga 740/21 – Auxiliar de Saúde Bucal para Santa Rosa – RS; Vaga 858/21 – Técnico em Radiologia, para Passo Fundo – RS; Vaga 939/21 – Odontólogo (Periodontista), para atuação em Eunápolis – BA; Vaga 791/21 – Vaga para Auxiliar Aprendiz, para Boa Vista – RR; Vaga 645/21 – Auxiliar de Serviços Gerais para Concórdia – SC; Vaga 1011/21 – Com atuação em São Gonçalo – RJ, vaga para Assistente Administrativo II; Vaga 642/21 – Instrutor de Trânsito – Goiânia – GO; Vaga 568/21 – Auxiliar de Saúde Bucal – para Uberlândia – MG; Vaga 898/21 – Instrutor SENAT Segurança do Trabalho, para Uberlândia – MG; Vaga 823/21 – Odontólogo – Endodontia, para Luziânia – GO; Vaga 623/21 – Assistente Administrativo I, para Ribeirão Preto – SP; Vaga 405/21 – Odontólogo – Prótese – para Goiânia – GO; Vaga 877/21 – Assistente Administrativo – Pelotas – RS; Vaga 733/21 – Auxiliar de Serviços Gerais – para Santa Rosa – RS; Vaga 954/21 – Auxiliar Administrativo para Porto Ferreira – SP; Vaga 402/21 – Porteiro – para Rondonópolis – MT; Vaga 732/21 – Odontólogo (Ortodontia) para Santa Rosa – RS; Vaga 664/21 – Odontólogo – Chapecó – SC; Vaga 850/21 – Auxiliar de Serviços Gerais – Recife – PE; Vaga 537/21 – Porteiro para Caxias do Sul – RS; Vaga 750/21 – Técnico de Formação Profissional para Luziânia – GO; Vaga 768/21 – Auxiliar de Serviços Gerais para Caxias do Sul – RS; Vaga 955/21 – Auxiliar de Saúde Bucal para Porto Ferreira – SP; Vaga 945/21 – Instrutor de Segurança do Trabalho para Eunápolis – BA; Vaga 871/21 – Instrutor de Trânsito para Rio Negrinho – SC; Vaga 775/21 – Odontólogo para Serra – ES; Vaga 092/21 – Instrutor Mecânica a Diesel para Londrina – PR; Vaga 861/21 – Auxiliar de Saúde Bucal para Rio Branco – AC; Vaga 741/21 – Instrutor de Informática para Sobral – CE; Vaga 863/21 – Técnico de Formação Profissional – atuação em Passo Fundo – RS; Vaga 870/21 – Técnico de Formação Profissional – Rio Negrinho – SC; Vaga 444/21 – Instrutor SENAT Trânsito – Lajeado – RS; Vaga 753/21 – Técnico de Formação Profissional – Anápolis – GO; Vaga 929/21 – Instrutor SENAT Trânsito – Santa Rosa – RS; Vaga 746/21 – Assistente Administrativo I – Caxias do Sul – RS; Vaga 763/21 – Fisioterapeuta – Macapá – AP; Vaga 704/21 – Porteiro para Picos – PI; Vaga 136/21 – vaga em Três Lagoas – MS para Instrutor de Esporte, Lazer e Recreação; Vaga 943/21 – vaga em Eunápolis – BA para Nutricionista; Vaga 831/21 – Instrutor de Gestão e Logística – para Catanduvas – SC; Vaga 860/21 – vaga em Passo Fundo – RS para Motorista; Vaga 812/21 – vaga em Rondonópolis para Auxiliar de Serviços Gerais; Vaga 1016/21 – vaga em Macapá – AP para Técnico de Formação Profissional; Vaga 1101/21 – vaga em Blumenau – SC para Odontólogo; Vaga 467/21 – vaga em Belo Horizonte – MG para Auxiliar de Serviços Gerais; Vaga 646/21 – vaga em Concordia – SC para Assistente Administrativo; Vaga 705/21 – vaga em Picos – PI para Psicólogo; Vaga 788/21 – vaga em Dourados – MS para Instrutor SENAT Trânsito; Vaga 663/21 – vaga em Chapecó – SC para Auxiliar de Serviços Gerais; Vaga 1034/21 – vaga em Patos de Minas para Coordenador de Desenvolvimento Profissional; Vaga 468/21 – vaga em Belo Horizonte – MG para Auxiliar de Saúde Bucal; Vaga 1029/21 – vaga em Caxias do Sul – RS para Instrutor SENAT Trânsito; Vaga 1026/21 – vaga em Caxias do Sul – RS para Psicólogo; Vaga 774/21 – vaga em Patos de Minas – MG para Nutricionista; Vaga 1098/21 – vaga para Instrutor de Esportes em Blumenau – SC; Vaga 789/21 – vaga para Auxiliar de Saúde Bucal em Itabuna – BA; Vaga 1027/21 – vaga para Nutricionista em Caxias do Sul – RS; Vaga 849/21 – vaga para Porteiro em Recife – PE; Vaga 731/21 – vaga para Técnico em Radiologia em Santa Rosa – RS; Vaga 556/21 – vaga para Auxiliar de Saúde Bucal em Campos dos Goytacazes – RJ; Vaga 649/21 – vaga para Técnico de Formação Profissional em Catanduvas – SC; Vaga 509/21 – vaga para Odontólogo em Londrina – PR; Vaga 1030/21 – vaga para Instrutor de Informática em Belém – PA; Vaga 404/21 – vaga para Odontólogo em Goiânia – GO; Vaga 1063/21 – vaga para Instrutor de Esportes e Lazer em Campos dos Goytacazes; Vaga 1009/21 – vaga para Auxiliar de Saúde Bucal em São Gonçalo – RJ; Vaga 700/21 – vaga para Psicólogo em Simões Filho – BA; Vaga 557/21 – vaga para Técnico de Formação Profissional I Máquinas Pesadas em Belém; Vaga 512/21 – vaga para Odontólogo (Ortodontista) em Pirapora – MG; Vaga 706/21 – vaga para Técnico de Formação Profissional em Picos – PI; Vaga 569/21 – vaga para Auxiliar de Serviços Gerais em Uberlândia – MG; Vaga 527/21 – Porteiro, em Caxias do Sul – RS; Vaga 750/21 – Técnico de Formação Profissional, em Luziânia – GO.

Benefícios dos empregados do SEST SENAT

Além dos salários mensais, os contratados têm acesso a algumas vantagens, tais como:

Usufruir dos atendimentos oferecidos nas Unidades Operacionais do SEST SENAT (odontológico, psicológico, fisioterápico e nutricional);

Vale-transporte;

Vale alimentação e/ou refeição, conforme a carga horária permitir;

Seguro de vida;

Plano de saúde com coparticipação.

Como se inscrever no processo seletivo SEST SENAT

As inscrições para quaisquer das vagas anunciadas podem ser feitas no portal de recursos humanos do SEST SENAT. Os prazos finais nós informamos nos tópicos anteriores.

Para isso, os interessados devem rolar o cursor do mouse até o final da página, clicar no cargo desejado, realizar um breve cadastro no sistema, ler cada um dos regulamentos e encaminhar a documentação exigida.

Quando os cadastros são validados com sucesso, a seguinte mensagem fica disponível para os candidatos: “comprovantes enviados”.

Mas atenção: cada um dos cargos conta com um prazo máximo para inscrições, conforme informamos no tópico acima.

Processo seletivo SEST SENAT: avaliação

Geralmente, os candidatos às vagas do SEST SENAT passam por três etapas eliminatórias:

Provas objetivas e/ou provas discursivas;

Análise de documentos; e

Entrevista final.

Os inscritos devem atentar para as especificidades de seleção de cada cargo envolvido.

Editais do processo seletivo SEST SENAT

Todos os comunicados sobre as vagas, tais como os manuais, os cronogramas previstos, as convocações e os resultados, são informados por meio do próprio portal do SEST SENAT.

É extremamente importante que cada interessado faça a devida leitura do documento concernente à vaga do seu interesse, inclusive porque a página passa por atualizações constantes.

Por fim, informamos que o cadastro de oportunidades do SEST SENAT também se renova a cada dia. Portanto, nunca é demais acessar o site com frequência e conferir as novas vagas inseridas.