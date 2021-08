Servidores e sindicalista se mobilizam contra PEC 32 da reforma administrativa de Bolsonaro

- Publicidade-

Servidores municipais, estaduais e federais do Acre participam nesta quarta-feira (18) de um ato nacional que busca pressionar os parlamentares a votarem contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32, conhecida como Reforma Administrativa.

Segundo os manifestantes, a reforma deverá acabar o concursos públicos e deverá acabar com a estabilidade garantida em lei.

A Reforma Administrativa, hoje um ponto de destaque da agenda econômica do governo federal.

A PEC 32 além de comprometer serviços essenciais à população, acentua as propostas de enxugamento do Estado. No Congresso, a privatização dos Correios e da Eletrobrás são reflexos deste processo.