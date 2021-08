Sena Madureira: arma de fogo é apreendida no ramal do Cassirian

- Publicidade-

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, ontem (22), por volta da 19h00min, realizou o atendimento de ocorrência de direção perigosa, bem como, ameaça no km 15 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco, Ramal do Cassirian.

Na ocasião, na entrada do ramal foram abordados três indivíduos em atitude que fundava suspeita, sendo que nada de ilícito foi localizado em posse dos mesmos. Contudo, as buscas continuaram e a equipe policial conseguiu localizar uma arma de fogo, tipo espingarda cal. 28, bem como, 07 munições do mesmo cal. recarregadas.

Os indivíduos não assumiram a propriedade do armamento, por isso estes foram identificados para deliberação investigava por parte da Polícia Civil.

Em ato continuo, a arma de fogo foi entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis.