Sem previsão de alta, Glória Menezes não pôde se despedir do marido; novo boletim é divulgado

Internada desde o dia 6 de agosto, Glória Menezes não pode ir ao velório de Tarcísio Meira.

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, foi internada no Hospital Albert Einstein junto de seu marido Tarcísio Meira no dia 06/08. Os dois foram diagnosticados com Covid-19, no entanto, somente Tarcísio foi para a UTI.

Desde a internação, Glória permanece em um apartamento individual e precisou de um respirador nasal em seu tratamento. Com sintomas leves da doença, a atriz está se recuperando bem e já passou por um desmame do auxílio de oxigênio, segundo o último boletim médico. No entanto, mesmo com a melhora, ainda não há uma previsão de alta.

Seu marido acabou não resistindo e faleceu na última quinta-feira (12/08). Os dois eram casados há 59 anos e Glória não pôde ir ao velório e nem ao enterro de seu companheiro, que aconteceu na sexta-feira.