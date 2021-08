Sem IML na regional, Alto Acre sofre com falta de profissionais e corpos são transportados em carro comum

Sem sede do IML na região, as vítimas de mortes violentas, ou acidentes de trânsito precisam ser transportadas para a capital acreana e, com isso, encara outro problema que é a falta de veículo adequado para o transporte.

No início deste mês, a boliviana Maria Eugênia Alavi Burgoa, de 40 anos, foi morta no Mercado Municipal de Epitaciolândia, e o corpo foi transportado em uma caminhonete da polícia. A falta de estrutura, já foi motivo de reunião entre as autoridades destes municípios, com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sejusp), por meio do programa Sejusp Itinerante.