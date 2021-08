Sem estoque, Saúde de Rio Branco não vai antecipar 2ª dose da Pfizer para 21 dias

“Você só pode garantir antecipação de segunda dose quanto tem estoque para isso. Nesse momento, Rio Branco não tem estoque. As vacinas que temos são suficientes para avançar bem nesse público de adolescentes. Chegando lá, se repensa as estratégias porque a vacinação de quem tomou a primeira dose está garantida, só precisamos esperar o tempo certo”, disse Lima.

O comunicado do PNI falou que pessoas que tomaram a vacina nos meses de maio e junho já podem tomar a segunda dose do imunizante e, assim, concluir o esquema vacinal. A antecipação é feita por causa do avanço da variante Delta no Brasil e o PNI orienta que que cada município inicie a aplicação da 2ª dose conforme a quantidade de vacina armazenada.