De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 19, há um total de 06 pacientes internados na Clínica Covid (desses, 03 são de Cruzeiro do Sul). Apenas 01 paciente de Mâncio Lima se encontra na UTI, mas sem intubação.

Ocorreram nas últimas 24 horas, 01 admissão na Clínica médica Covid. Nenhuma alta foi registrada e nenhum óbito confirmado.