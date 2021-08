Saúde realiza mutirão de atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas de hérnia inguinal em Feijó

- Publicidade-

No fim de semana de Feijó haverá atendimento clínico especializado, entre cirurgias e consultas médicas efetuadas no Hospital-Geral. Os atendimentos ambulatoriais e as cirurgias eletivas serão realizadas nesta sexta-feira 13, e no sábado, 14. A assistência hospitalar que irá executar o serviço é formada por uma equipe multiprofissional da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), localizada em Rio Branco.

Anestesista, enfermeiro, instrumentador e cirurgiões-gerais atenderão 60 pacientes, todos com processo de encaminhamento para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) em Cruzeiro do Sul.

Procedimento cirúrgico. Foto: Danna Anute

Entre esses atendimentos, há uma programação para atender seis pacientes, entre eles, cirurgias eletivas de herniorrafia inguinal, que é o procedimento realizado para tratar a hérnia inguinal, isto é, a protuberância na região da virilha. Também será feita uma postectomia.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, que possui vasta experiência como médica do Sistema Único de Saúde, destaca o olhar sensível do governador para a área: “O governador Gladson Cameli tem um olhar humano sobre a saúde e soube liderar suas equipes durante os períodos críticos da pandemia, e isso é confirmado no retorno das cirurgias eletivas”.

O objetivo, de acordo com a secretária, é descentralizar os serviços: “Cada vez mais vamos realizar ações como essas, pois o objetivo é evitar que o cidadão saia do conforto do seu lar, para se deslocar aos grandes centros. Então, estamos aproximando e facilitando o acesso dos acreanos aos serviços de saúde”.

Hospital-Geral de Feijó. Foto: Cedida

O governo do Estado continua disponibilizando, em todo o Acre, uma equipe médica e toda a estrutura para os procedimentos, além do acompanhamento do paciente após a cirurgia, por meio da visita hospitalar.

Cirurgião Geral Yotaro Alberto Suzuki e paciente. Foto: Cedida

“A Saúde não tem fronteiras, temos muita energia e nos esforçamos para prestar assistência médico-hospitalar a toda a população do Acre, sobretudo aos pacientes do interior”, disse o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.