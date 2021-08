Saúde Municipal de Cruzeiro do Sul, se programa para aplicar terceira dose de vacina em idosos à partir de 70 anos em setembro

- Publicidade-

Com a chegada de novas doses de vacina Anti-Covid, Cruzeiro do Sul, segue vacinando as pessoas que ainda não tomaram ou não tiveram a oportunidade de se vacinar.

Desta vez a AstraZeneca ficou em falta no município, tendo em vista a espera de novas vacinas do ministério da saúde. “Estamos com 200 doses da AstraZeneca que iremos enviar para a zona rural, mas deixamos bem claro que temos nas unidades básica a vacina da CoronaVac e a Pfizer”, relatou a secretária adjunta de saúde Valéria Lima.

A secretária adjunta explica que no mês de setembro a terceira dose para reforço da imunização será disponibilizada após uma nota técnica emitida pelo PNI Nacional. “Vai estar disponível a terceira dose que seria a dose do reforço, mas a nota técnica do PNI, deixa bem claro que são os idosos de 70 anos que serão vacinados e que esses idosos já tenham tempo de seis meses da segunda dose. Os imunizantes da dose de reforço serão da Pfizer, AstraZeneca e Janssen, mas como a Janssen foi muito curto e só recebemos uma vez acredito que utilizaremos a Pfizer.